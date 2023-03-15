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Ужасное убийство под Киевом: в озере нашли тело мужчины со связанными конечностями

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Ужасное убийство под Киевом: в озере нашли тело мужчины со связанными конечностями

Фото: Андрей Небитов

Троих подозреваемых в убийстве держат под стражей.

В Бориспольском районе Киевской области в озере нашли тело 36-летнего мужчины со связанными конечностями. Троих подозреваемых в убийстве задержали.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Полицейские выяснили, что накануне между двумя мужчинами на территории местного садового общества возник конфликт и драка. Один из них несколько раз ударил другого топором по голове.

© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов

Злоумышленник вместе с двумя сообщниками связали потерпевшему руки и ноги и на тележке довезли до озера. Без сознания сбросили в водоем.

Трое подозреваемых в возрасте от 39 до 48 лет находятся в изоляторе временного содержания. Они не местные – жители Черкасской, Волынской и Донецкой областей. Правонарушителям избрали меру пресечения – содержание под стражей. За совершенное мужчинам грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов
© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов

Напомним, в Бучанском районе нашли две гранаты Ф-1 в полной боевой готовности. Местные жители заметили их в поле и вызвали полицейских.

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Дата публикации
Просмотры
3158
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