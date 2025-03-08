Ужасное ДТП в Киеве: пьяный водитель Infiniti убил человека

Виновнику аварии грозит до 10 лет лишения свободы и лишение права вождения на срок до 10 лет.

В Подольском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя Infiniti. В результате аварии погиб 35-летний мужчина, еще три человека получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщили в полиции Киева.

ДТП произошло вечером 7 марта на проезжей части улицы Набережно-Крещатицкой. 38-летний водитель Infiniti, двигаясь на большой скорости, врезался в Volkswagen, который после удара улетел в автомобиль KIA.

В результате столкновения водитель Volkswagen погиб на месте, а его пассажиры – 35-летний мужчина и 24-летняя женщина – были госпитализированы.

В Infiniti находились двое мужчин, которые были пьяны – тест показал 1,1 и 2 промилле алкоголя в крови. 33-летний пассажир был госпитализирован, а 38-летний водитель пытался обмануть полицию. Он заявлял, что за рулем находился неизвестный мужчина, который после ДТП скрылся.

Однако правоохранители провели расследование и установили, что именно 38-летний мужчина руководил Infiniti в момент аварии.

Полиция задержала злоумышленника. Ему объявлено подозрение – нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения.

ДТП в Подольском районе Киева

Напомним, в Закарпатье в городе Тячев 5 марта произошла авария с участием трех авто. По предварительным данным, за рулем одного из них находился работник ГСЧС, погибший на месте ДТП.

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