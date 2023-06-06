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Ужасное ДТП в центре Киева: что известно о пострадавших

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
785
Время на прочтение
1 мин
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Ужасное ДТП в центре Киева: что известно о пострадавших

На бульваре Леси Украинки произошло ужасное ДТП / Фото: соцмережі

На месте полиция выясняет все детали масштабной аварии.

В Киеве на бульваре Леси Украинки произошло ужасное ДТП. На проезжей части столкнулись сразу три автомобиля. На асфальте разбросаны обломки от автомобилей и разбиты стекла.

Как сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева, дорожно-транспортное происшествие с участием 3 автомобилей произошло около 16.00 часов.

"По предварительной информации, в результате аварии есть 4 пострадавших. Без погибших. На месте работают следователи по расследованию ДТП столичной полиции для установления механизма и всех обстоятельств аварии", — сообщили в полиции Киева.

Напомним, что Киевская городская государственная администрация представила обновленную актуальную карту бомбоубежищ или укрытий столицы.

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Дата публикации
Просмотры
785
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