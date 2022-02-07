"Уважай людей, потому что ты сейчас "потеряешься": в Киеве пассажир троллейбуса избил парня, который громко говорил по телефону (видео)

Мужчин растащили другие пассажиры.
В одном из киевских троллейбусов мужчина избил пассажира за то, что тот якобы громко говорил по телефону.
Видео инцидента впоследствии попало в социальные сети.
Инцидент произошел во время движения. Оба пассажира сидели друг напротив друга в салоне троллейбуса. Молодой человек говорил по телефону. Однако это не понравилось мужчине, поэтому он сделал ему замечание.
“Уважай людей, а то ты сейчас “потеряешься”, — сказал недовольный мужчина.
После реплики он встал со своего места, зашел за спину парня и ударил его открытой ладонью по лицу. Ответ молодого человека себя долго ждать не заставил — он встал с места и накинулся с кулаками на своего обидчика. Как итог: дебоширов растащили другие пассажиры.
Мужчина же, который был недоволен громкой беседой, впоследствии вышел из транспорта. Второй же гражданин, по видимому, с разбитым носом, поехал дальше.
В комментариях же к публикации пользователи возмутились поступком мужчины и порекомендовали в подобных случаях вызывать полицию, а не решать конфликты физической силой.
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