Утром у метро Киева произошел сбой, образовалась давка: что произошло (фото)

В работе киевского метро утром 20 декабря произошел сбой, из-за чего на некоторых станциях возникла давка. Оказалось, что из-за резких перепадов напряжения около 20 минут поезда по красной линии метрополитена не ехали, а сейчас их движение изменено.

Об этом киевляне сообщают ТСН.ua.

"На Шулявке всех высадили. Движение приостановлено из-за отсутствия напряжения. Сначала все ветки остановили, минут на 20. Поэтому коллапс такой", — рассказала киевлянка.

Утром 20 декабря у метро зафиксированы резкие перепады напряжения. / Фото: ТСН.ua

Как стало известно, аналогичные проблемы были и на зеленой ветке метро.

В свою очередь в КГГА объясняют, что из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена осуществляется от ст. "Академгородок" к ст. "Арсенальная".

Движение по наземному участку приостановлено. Таким образом временно закрываются на вход станции: "Лесная", "Черниговская", "Дарница", "Левобережная".

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"В то же время движение синей и зеленой линиями метрополитена возобновлено. Энергетики работают над решением вопроса. О возобновлении работы всех станций будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 20 декабря для пассажиров открывают станции метро "Майдан Независимости" и "Хрещатик", которые закрыли в начале широкомасштабного вторжения РФ.

В КГГА объяснили, как будут работать станции.

Следует заметить, что сложно ситуация с электроснабжением в Украине и Киеве, в частности, возникла из-за регулярных массированных обстрелов РФ, которая хочет оставить украинцев зимой без отопления, света и воды.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупреждал, что из-за этого в ближайшие дни графики отключения света в Украине будут еще сложнее.

"Дроны нанесли много вреда. Несколько очень важных объектов повреждены. Поэтому способность транспортировать электроэнергию еще больше ограничена на сегодняшний день", — объяснял он.

В свою очередь, норвежский эксперт Карстен Фриис рассказал, что война в Украине ведется на четыре фронта и каждый решающий. Один из фронтов – это украинский народ. По его словам, российская стратегия последних недель заключалась в террористической бомбардировке гражданской инфраструктуры, чтобы украинское население страдало в зимние месяцы. Идея должна заключаться в том, что украинцы откажутся от борьбы, но пока, говорит автор, мало доказательств того, что эта стратегия работает.

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