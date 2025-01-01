Утренний удар по Киеву: выросло количество пострадавших

Утром 1 января российская армия атаковала Киев беспилотниками. В результате атаки количество пострадавших местных жителей возросло до шести.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Шесть человек пострадали в результате вражеской атаки на столицу", — говорится в сообщении городского головы.

По его словам, известно, что двое пострадавших были госпитализированы. Четверым медики оказали помощь на месте. В частности, беременная женщина.

Напомним, в новогоднее утро армия РФ атаковала Киев. Сработали силы ПВО, но в нескольких районах столицы произошло падение обломков дронов.

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