Утренний удар по Киеву: выросло количество пострадавших

В частности, травмы получила беременная.
Утром 1 января российская армия атаковала Киев беспилотниками. В результате атаки количество пострадавших местных жителей возросло до шести.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Шесть человек пострадали в результате вражеской атаки на столицу", — говорится в сообщении городского головы.
По его словам, известно, что двое пострадавших были госпитализированы. Четверым медики оказали помощь на месте. В частности, беременная женщина.
Напомним, в новогоднее утро армия РФ атаковала Киев. Сработали силы ПВО, но в нескольких районах столицы произошло падение обломков дронов.