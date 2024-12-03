Утренний удар по Киевской области: что известно о последствиях

В результате утренней атаки на Киевщине повреждена инфраструктура и частное имущество.
Сегодня, 3 декабря, враг совершил очередную атаку на Киевскую область. По состоянию на 09.00 стало известно о повреждениях в одном из населенных пунктов региона.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
В результате обстрела повреждены четыре частных дома, газовая труба, два автомобиля и забор. Также зафиксировано разрушение гаражного помещения в другом районе.
К счастью, пострадавших среди местного населения нет.
Полиция Киевской области призывает жителей соблюдать меры безопасности. В случае объявления воздушной тревоги важно немедленно следовать за ближайшими укрытиями и следить за официальными сообщениями.
Местные власти и экстренные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.
Напомним, в ночь на 3 декабря российские кафиры атаковали Тернополь беспилотником, попав в местное предприятие. В результате удара вспыхнул масштабный пожар.
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