Утренний ракетный удар по Киеву: увеличилось количество погибших

Известно почти о 30 пострадавших.

В Киеве выросло количество погибших в результате падения обломков сбитых ракет в Шевченковском районе утром 29 декабря. Известно о трех жертвах.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Уже трое погибших в Шевченковском районе. Тело еще одного погибшего достали из подзавалов складского помещения", — подчеркнул мэр.

К слову, поисковые работы продолжаются. Ранее Кличко сообщал, что обнаружили тело второго погибшего.

Отмечается, что известно о 28 пострадавших, из которых 25 пострадавших госпитализировали. Из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе уволили четырех человек.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы. Власти информировали об интенсивной работе ПВО. Произошли падения обломков ракет в нескольких районах города.

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