Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Утренний ракетный удар по Киеву: увеличилось количество погибших

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2669
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Утренний ракетный удар по Киеву: увеличилось количество погибших

Ракетный удар по Киеву 29 декабря. / Фото: Associated Press

Известно почти о 30 пострадавших.

В Киеве выросло количество погибших в результате падения обломков сбитых ракет в Шевченковском районе утром 29 декабря. Известно о трех жертвах.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Уже трое погибших в Шевченковском районе. Тело еще одного погибшего достали из подзавалов складского помещения", — подчеркнул мэр.

К слову, поисковые работы продолжаются. Ранее Кличко сообщал, что обнаружили тело второго погибшего.

Отмечается, что известно о 28 пострадавших, из которых 25 пострадавших госпитализировали. Из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе уволили четырех человек.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы. Власти информировали об интенсивной работе ПВО. Произошли падения обломков ракет в нескольких районах города.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2669
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация