Устроили геноцид в Киевской области: разведка обнародовала список военных управления росгвардии по Хабаровскому краю

В ГУР отметили, что не все из них дойдут до суда, поскольку уже мертвы.

Украинская разведка обнародовала список военных управления росгвардии по Хабаровскому краю, участвовавших в геноциде народа Украины в Киевской области.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что не все из этих военнослужащих РФ дойдут до суда, поскольку уже мертвы.

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"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих управления росгвардии по хабаровскому краю, участвовавших в геноциде народа Украины в Киевской области! Отбросы! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы встать перед ним. ГУР гарантирует", — говорится в сообщении.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Напомним, подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя. В боях против ВСУ со 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих. Следовательно, в дальнейшем спецназовцы решили не испытывать судьбу.

Ранее разведка сообщала, что российские военные намеренно калечат себя, чтобы не идти на фронт.

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