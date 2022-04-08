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Устроили геноцид в Киевской области: разведка обнародовала список военных управления росгвардии по Хабаровскому краю

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Устроили геноцид в Киевской области: разведка обнародовала список военных управления росгвардии по Хабаровскому краю

Фото: Украинский центр безопасности и сотрудничества

В ГУР отметили, что не все из них дойдут до суда, поскольку уже мертвы.

Украинская разведка обнародовала список военных управления росгвардии по Хабаровскому краю, участвовавших в геноциде народа Украины в Киевской области.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что не все из этих военнослужащих РФ дойдут до суда, поскольку уже мертвы.

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих управления росгвардии по хабаровскому краю, участвовавших в геноциде народа Украины в Киевской области! Отбросы! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы встать перед ним. ГУР гарантирует", — говорится в сообщении.

© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Главное управление разведки Министерства обороны Украины
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Напомним, подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя. В боях против ВСУ со 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих. Следовательно, в дальнейшем спецназовцы решили не испытывать судьбу.

Ранее разведка сообщала, что российские военные намеренно калечат себя, чтобы не идти на фронт.

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