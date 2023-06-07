Устроил вечеринку во время комендантской и тревоги: что известно о скандале вокруг чиновника КГГАА Никоряка

Недавно СМИ заметили директора департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александра Никоряка возле одного из ресторанов в комендантский час и воздушную тревогу. В КГГА уже отреагировали на скандал.

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СМИ сняли Никоряка посреди ночи возле одного из столичных заведений

В среду, 7 июня, издание "Украинская правда" опубликовало статью, в которой говорилось, что директора департамента охраны культурного наследия Киевской городской военной администрации (КГГА) Александра Никоряка заметила возле одного из киевских ресторанов, работавшего в комендантский час и во время тревоги. Чиновник был вместе со столичным застройщиком Артуром Мхитаряном. Произошел инцидент в ночь на 4 июня.

Ресторан Никоряк покинул в 2 часа ночи. По городу передвигался по кортежу Мхитаряна. Как свидетельствует карта тревог, в ту ночь в Киеве тревога звучала с 01:48 до 04:30. Комендантский час длится в Киеве с 00:00 до 5:00.

Чиновник КГГА Александр Никоряк устроил вечеринку в комендантскую. ФОТО: сундуки с видео

Праздновал день рождения жены

Журналист, корреспондент издания "УП" Михаил Ткач во время своего расследования установил, что Александр Никоряк якобы праздновал в ресторане день рождения жены.

На оказавшихся в собственности УП кадрах видно, что в заведении извне отсутствует освещение, а гостей ресторан запускал не с центрального входа. В 3 ночи в ресторан подъехали правоохранители, но из-за того, что не было людей и шума, они быстро покинули заведение.

Чиновник КГГА Никоряк праздновал день рождения жены в комендантский час и во время тревоги

Реакция Виталия Кличко

После появления в СМИ этой информации городской председатель Киева и председатель КГГА Виталий Кличко сообщил, что Никоряк будет уволен с должности директора департамента охраны культурного наследия "за нарушение комендантского часа".

"За нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан. А чиновник, любого ранга, несет еще и политическую ответственность. Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, которого ночью, в глубокий комендантский час, заметили на выходе из ресторана, будет уволен. Сказал ему писать заявление", — говорится в сообщении мэра города.

Кроме того, Кличко обратился в правоохранительные органы, чтобы они контролировали правила комендантского часа, привлекали к ответственности развлекательных и заведений питания за их работу в запрещенное время.

Напомним, не все заведения и ночные клубы соблюдают правила комендантского часа. К примеру, в сентябре 2022 года один клуб-отель М-1 в Одессе работал в ночные часы. Тогда представитель Одесской ОВА Сергей Брачук рассказал, что посетители и администрация заведения признали свою ошибку и задонатили на ВСУ.

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