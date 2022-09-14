Установлены личности 5 тысяч военных РФ, которые совершали зверства в Киевской области

Правоохранителям известны их фамилии и должности, а по некоторым военным РФ были установлены даже члены их семей и места их проживания.

Усилия стражей порядка, в том числе и полиции Киевской области, нацелены на установление личностей солдат армии РФ, которые были на нашей территории и совершили преступления против граждан Украины.

В настоящее время установлены личности 5 тысяч солдат армии РФ, которые находились в Киевской области.

О военных преступлениях и зверствах оккупантов в Буче 13 сентября, в День города, рассказал в эфире FreeДом руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

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По его словам, стражам порядка известны их фамилии и должности, а по некоторым военным РФ были установлены даже члены их семей и места проживания на территории РФ.

Руководитель полиции Киевщины подтвердил также, что некоторые из этих военных РФ были переброшены на другие участки фронта, где они и погибли. В частности, по его информации, войска РФ были переброшены из Киевской области на подкрепление россиян в Харьковскую область, которые на тот момент были оккупированы.

"Надеюсь, что большинство из них там погибли, а кто не погиб — погибнет в ближайшие дни. А если не погибнет — то я надеюсь, что МКС и украинское правосудие обязательно привлекут их к ответственности", — сказал Небытов.

Отвечая на вопрос ведущего, как идет сбор доказательств военных преступлений армии РФ в Буче, он отметил, что большинство из этих уголовных производств уже расследуют следователи СБУ, но некоторые кейсы имеет и Нацполиция Украины.

"Пока это уже (находится – ред.) на стадии проведения следственных действий, а именно – воспроизведение обстановки и обстоятельств событий со свидетелями, это и проведение опознаний. И, естественно, раньше были назначены, и сейчас ожидаем результатов экспертиз", – пояснил главный полицейский в Киевской области.

Напомним, в Киевской области в селе Здвижевка (Бучанский район) нашли тело еще одного гражданского, замученного российской армией.

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