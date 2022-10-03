"Успешного обучения на мове": в Киеве автошкола отказалась учить клиента на украинском

В Киеве одна из автошкол отказала клиенту в обслуживании на украинском языке.
Руководитель автошколы заявила, что языком обучения является только российский, а клиенту пожелала "успешного обучения на мове". После скандала, женщина отказалась комментировать инцидент.
Об этом выпускной редактор сайта "Новая украинская школа" и project-менеджер ОО "Смарт Образование" Олег Твердь рассказал в Facebook.
Киевлянин рассказал, что оставил заявку на обучение в автошколе. После этого с ним связалась руководительница филиала "АвтоМаг" на Печерске Ирина Мущинская.
Когда мужчина уточнил, есть ли в автошколе курсы на украинском языке, женщина сообщила, что обучение только на русском и пожелала потенциальному клиенту "успешного обучения на мове".
Олег Твердь оставил жалобу на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.
"Украинская правда" пыталась пообщаться с Ириной Мущинской, однако руководитель филиала "АвтоМаг" заявила, что она не хочет об этом говорить и отметила, что это "не совсем правда".
Напомним, в Польше возмущены русскоязычными беженцами и предлагают учить их украинскому языку.
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