"Успешного обучения на мове": в Киеве автошкола отказалась учить клиента на украинском

В Киеве одна из автошкол отказала клиенту в обслуживании на украинском языке.

Руководитель автошколы заявила, что языком обучения является только российский, а клиенту пожелала "успешного обучения на мове". После скандала, женщина отказалась комментировать инцидент.

Об этом выпускной редактор сайта "Новая украинская школа" и project-менеджер ОО "Смарт Образование" Олег Твердь рассказал в Facebook.

Киевлянин рассказал, что оставил заявку на обучение в автошколе. После этого с ним связалась руководительница филиала "АвтоМаг" на Печерске Ирина Мущинская.

Когда мужчина уточнил, есть ли в автошколе курсы на украинском языке, женщина сообщила, что обучение только на русском и пожелала потенциальному клиенту "успешного обучения на мове".

Олег Твердь оставил жалобу на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.

Фото: Фото из социальных сетей

"Украинская правда" пыталась пообщаться с Ириной Мущинской, однако руководитель филиала "АвтоМаг" заявила, что она не хочет об этом говорить и отметила, что это "не совсем правда".

Напомним, в Польше возмущены русскоязычными беженцами и предлагают учить их украинскому языку.

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