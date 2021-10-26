Успели вовремя отбежать: в центре Киева с дома посыпалась плитка прямо на прохожих (видео)

Куски плитки упали на тротуар и столики ресторана Paul, стоящие на улице Ярославов Вал, 26.
В центре Киева с дома посыпалась плитка прямо на прохожих.
Событие произошло во вторник, 26 октября, на улице Ярославов Вал, 26.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Кусочки плитки упали на тротуар и стоящие на улице столики ресторана Paul.
К счастью, прохожие успели вовремя отбежать.
На улице Ярославов Вал, 26 из здания посыпалась плитка. К счастью, люди успели вовремя отбежать.Опубликовано Оперативный вторник, 26 октября 2021 г.
Напомним, в Киеве на автомобиль с водителем упала плитка с многоэтажки и пробила лобовое стекло.