Услышат ли в Киеве тревогу: как на систему повлиял сбой в "Киевстар"

При отсутствии света о тревоге в столице будет извещать Патрульная полиция через громкоговорители.

Сбой в работе мобильного оператора "Киевстар" 12 декабря не влияет на работу системы оповещения о воздушной тревоге в Киеве.

Об этом сообщили в КГВА.

"Сбой в работе "Киевстара" не влияет на постоянство работы системы оповещения о воздушной тревоге в столице", – заверили в администрации.

Там подчеркнули, что даже в случае отсутствия электроэнергии модернизированная часть системы оповещения о тревоге будет работать автономно.

А в местах, где установлена старая часть системы, в случае отсутствия света о сирене будет извещать Патрульная полиция через громкоговорители.

В КГВА добавили, что оплата проезда в метро происходит в обычном режиме.

Заметим, как заявили в компании "Киевстар" после масштабного сбоя 12 декабря, пока что сроки возобновления сервисов окончательно непонятны. В компании работают над устранением последствий хакерской атаки.

ТСН.ua также собрал все, что известно о сбое в работе "Киевстара" из-за хакерской атаки.

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