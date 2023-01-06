Усиление морозов повлияет на отключение света в Киеве на выходных — гендиректор YASNO

Обычно в субботу-воскресенье энергетики могут подавать больше электроэнергии для потребления, но на этот раз помешать может погода.
В пятницу, 6 января, отключения света в Киеве происходили по графику. Вероятно, такие же отключения будут и на выходных.
Об этом сообщил генеральный директор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко.
По его словам, обычно энергетики имеют возможность подавать больше электроэнергии для потребления на выходных, но в этот раз помешать может погода. В ближайшие дни синоптики прогнозируют значительное похолодание.
“Я уже говорил: каждые -5 градусов на улице – это +250 МВт до потребления. А сейчас объемы, предоставляемые населению, вообще не позволяют разогнаться и рассчитывать на какие-то дополнительные мегаты. Поэтому на выходных, вероятнее всего, отключения будут четко по графику, хотя раньше суббота-воскресенье могли проходить без отключений или с минимальными”, — сообщил Коваленко.
Кроме того, гендиректор энергоснабжающей компании предупредил о возможности локальных аварий из-за морозов.
“Будьте внимательны. Осторожно используйте электроприборы и не включайте все сразу в розетку”, — обратился он к киевлянам.
Напомним, 3 января столица вернулась к стабилизационным графикам.
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