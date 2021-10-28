Усиление карантина в Киеве: как будут работать кафе и рестораны

Усиление карантина в Киеве: как будут работать кафе и рестораны

Кафе и рестораны могут посещать не все.

В Киеве от 1 ноября из-за вспышки коронавируса усиливают карантин. Поэтому в столице введут новые ограничения.

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Об этом сообщили в КГГА.

Так, с 1 ноября кафе и рестораны будут работать только если у всех сотрудников будут COVID-сертификаты или отрицательный результат ПЦР-теста.

Также посещать заведения общепита смогут только вакцинированные или при наличии негативного ПЦР-теста.

Напомним, в Киеве ужесточаются карантинные ограничения от 1 ноября.

Также как с 1 ноября в Киеве будут работать школы и садики.

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