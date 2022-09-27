Ушла гулять в парк "Победа": в Броварах пропала 16-летняя девушка (фото, приметы)

К поискам Валентины Бойко оперативно привлечены все подразделения полиции Киевской области.
В Броварах под Киевом пропала 16-летняя девушка.
26 сентября в 21:33 в полицию обратилась мама несовершеннолетней Валентины Бойко и сообщила об исчезновении дочери.
Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.
Женщина рассказала, что Валентина в 16 часов пошла гулять в парк "Победа" и до сих пор не вернулась домой.
К поискам девочки оперативно привлечены все подразделения полиции Киевской области.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы длинные, темные, глаза — голубые, отсутствует верхний первый зуб, имеет шрам на левой брови.
Девушка была одета в черную куртку и синие джинсы.
"Если вы владеете любой информацией о местонахождении несовершеннолетней, просим сообщать на спецлинию "102", — отметили в полиции.
Напомним, в Киеве будут судить блогера, пытавшегося дискредитировать ВСУ, а своими видео подыгрывал стране-оккупантке. В четверг, 22 сентября, СБУ сообщила ему о подозрении.
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