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Ущерб от пожара на нефтебазе в Василькове – 810 млрд грн, Украина готовит иск в ООН

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Ущерб от пожара на нефтебазе в Василькове – 810 млрд грн, Украина готовит иск в ООН

Эту сумму прибавят в общую корзину ущерба, нанесенного оккупантами.

Украина готовит иск в Международный суд ООН для полной компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде из-за обстрела нефтебазы в Василькове Киевской области.

Об этом сообщил и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

"По предварительным оценкам, беспрецедентный экологический ущерб от пожара на нефтебазе в с. Крячки Васильковской общины Киевской области составляет 810 млрд грн. Над точными расчетами сейчас работают специалисты Минприроды и Государственной экоинспекции. Но я уверен, что сумма будет только увеличиваться. Мы добавим ее в корзину ущерба, нанесенного оккупантами", – говорится в сообщении Стрельца.

По его словам, сейчас экологическая ситуация контролируема, жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

"А оккупанты обязательно заплатят за причиненный вред окружающей среде Украины и все преступления против нашего государства", — отметил и.о. о. главы Минприроды.

Напомним, в ночь на 27 февраля вблизи с. Крячки Васильковского района в результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар в хранилище с нефтепродуктами на базе KLO. Нефтебаза разрушена.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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