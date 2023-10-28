Ураган натворил беды в Киеве: обнаружено около 600 поврежденных деревьев (фото)

Ненастье, по прогнозам синоптиков, будет бушевать до конца суток.
Из-за непогоды и сильных порывов ветра в Киеве на данный момент обнаружено 592 сваленных или поврежденных дерева. На ликвидацию последствий урагана задействовано 34 единицы техники и 208 коммунальщиков.
Об этом сообщает КО "Киевзеленстрой".
В аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" поступило 78 звонков от киевлян о поваленных или поврежденных деревьях. В первую очередь убирают деревья и ветки, которые мешают транспорту, пешеходам, а также несут опасность. Большие ветки и стволы раскряживают на месте.
Спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения" отработали 15 выездов по ликвидации последствий шквального ветра. На семи локациях убрали поваленные деревья, на восьми – аварийные конструкции (металлические элементы балконов, фасадов, крыш домов и т.п.). Ликвидация последствий непогоды продолжается.
"В очередной раз призываем жителей соблюдать правила безопасности в непогоду, быть осторожными на улице и не парковать автомобили под деревьями", — просят у КГГА.
Простые правила безопасности от патрульной полиции Киева
- Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;
- держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение;
- не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
- уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу;
- не оставайтесь в стороне от попавших в беду, ведь в следующий раз помощь может понадобиться именно вам;
- в случае необходимости обращайтесь на линию 112.
Напомним, из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице двое погибших – это мужчины в возрасте 65 и 35 лет, семь жителей получили травмы и переломы.
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