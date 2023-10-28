Ураган натворил беды в Киеве: обнаружено около 600 поврежденных деревьев (фото)

Ненастье, по прогнозам синоптиков, будет бушевать до конца суток.

Из-за непогоды и сильных порывов ветра в Киеве на данный момент обнаружено 592 сваленных или поврежденных дерева. На ликвидацию последствий урагана задействовано 34 единицы техники и 208 коммунальщиков.

Об этом сообщает КО "Киевзеленстрой".

В аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" поступило 78 звонков от киевлян о поваленных или поврежденных деревьях. В первую очередь убирают деревья и ветки, которые мешают транспорту, пешеходам, а также несут опасность. Большие ветки и стволы раскряживают на месте.

Спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения" отработали 15 выездов по ликвидации последствий шквального ветра. На семи локациях убрали поваленные деревья, на восьми – аварийные конструкции (металлические элементы балконов, фасадов, крыш домов и т.п.). Ликвидация последствий непогоды продолжается.

"В очередной раз призываем жителей соблюдать правила безопасности в непогоду, быть осторожными на улице и не парковать автомобили под деревьями", — просят у КГГА.

В Киеве пострадали и люди, и автомобили/Фото: Патрульная полиция Киева

Простые правила безопасности от патрульной полиции Киева

Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;

держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение;

не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;

уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу;

не оставайтесь в стороне от попавших в беду, ведь в следующий раз помощь может понадобиться именно вам;

в случае необходимости обращайтесь на линию 112.

Деревопад в Киеве/Фото: Патрульная полиция Киева

Напомним, из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице двое погибших – это мужчины в возрасте 65 и 35 лет, семь жителей получили травмы и переломы.

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