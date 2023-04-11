Управлял автобилем под действием алкоголя и наркотиков: за убийство двух человек под суд пойдет депутат сельсовета на Киевщине

Пьяный депутат влетел в мопед, в результате ДТП водитель и пассажирка мопеда умерли на месте.

В Киевской области депутат поселкового совета предстанет перед судом за причинение смертельного ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении депутата одного из поселковых советов по факту нарушения ПДД, что привело к гибели нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).

"Расследованием установлено, что вечером 1 мая 2022 года находясь в алкогольном и наркотическом опьянении обвиняемый сел за руль своего автомобиля. Двигаясь по улицам населенного пункта, он совершил столкновение с ехавшим в попутном направлении мопедом. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирка мопеда от полученных травм умерли на месте аварии", — рассказали в областной прокуратуре.

Фото: Прокуратура Киевской области

Досудебное расследование осуществлялось следователями ГУ Нацполиции Киевской области.

Напомним, в аварии погиб бывший народный депутат Владимир Стретович.

Читайте также: