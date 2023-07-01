УПЦ МП законно выселили из Лавры: решение суда

Решение хозяйственного суда может быть обжаловано в апелляционный суд в течение 20 дней.

Свято-Успенская Киево-Печерская kавра (мужской монастырь) УПЦ МП проиграла суд Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" по делу об устранении препятствий в пользовании имуществом.

Об этом сообщает "Главком".

Монахи УПЦ должны освободить помещение Киево-Печерской лавры до вторника, 4 июля.

Иск от церковников поступил в суд в начале года. Они не соглашались с расторжением договоров о повременном безвозмездном использовании Успенским собором и Трапезной церковью с Трапезной палатой (улица Лаврская, 9) для проведения богослужений и религиозных обрядов.

Также читайте Суд продлил меру пресечения для митрополита Павла Лебедя

Такое решение 27 декабря 2022 принял Национальный заповедник, прислушавшись к рекомендациям Министерства культуры и информационной политики и решению СНБО от 1 декабря 2022 "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Аргументами истца служило то, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра УПЦ МП долгое время пользуется культовыми постройками государственной собственности. Решение заповедника, по мнению религиозной организации, ограничивает их в проведении богослужений и обрядов, что противоречит ч. 2 ст. 17 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

Истец вооружился постановлением Кабмина от 27 мая 2022 года №364 "Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения". В этом документе говорится, что договоры аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период военного положения, считаются продленными на период действия военного положения и в течение четырех месяцев с даты прекращения или отмены военного положения.

Следует отметить: после сообщения УПЦ МП о расторжении договоров 31 декабря 2022 года двери Успенского собора и Трапезной Церкви с Трапезной палатой опечатаны, а представители монастыря не были допущены в культовые сооружения для проведения богослужений и религиозных обрядов.

Кроме этого, в течение 2-5 января работала комиссия для приема-передачи имущества государственному учреждению, созданному Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра".

13 июня Хозяйственный суд Киева должен рассматривать иск Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП по существу. Однако на электронку суда поступило ходатайство от адвоката церковников Никиты Чекмана, который просил отложить рассмотрение дела из-за его отсутствия. Такое же ходатайство направил и другой адвокат, находившийся в командировке во Львове. Фемида отклонила прошение представителей истца и подчеркнула: неявка в судебное заседание сторон, надлежащим образом уведомленных о времени и месте этого заседания, не препятствует рассмотрению дела в судебном заседании.

Как выяснил суд, два договора о повременном безвозмездном пользовании Успенским собором и Трапезной церковью с Трапезной палатой истекли 31 декабря 2022 года. По утверждениям Фемиды, это были договоры ссуды, а потому не подпадают под действие закона об аренде государственного и коммунального имущества и правительственного постановления, которым козыряли церковники.

Что касается аргументов истца относительно ограничения в проведении богослужений и обрядов, то хозяйственный суд заключил: передача имущества государственного имущества в безвозмездное пользование осуществляется по решению Киевской городской государственной администрации. В то же время, часть 2 статьи 9 Закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" запрещает передавать государственное или коммунальное имущество в безвозмездное пользование или ссуду.

Суд пришел к выводу, что при отсутствии дополнительных соглашений о продлении действия договоров № 1-б и № 2-б от 17 июня 2016 года истец не имеет права пользоваться государственным имуществом, зданиями Успенского собора и Трапезной церкви с Трапезной палатой. Приведены обстоятельства в совокупности свидетельствуют об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований Свято-Успенской Киево-Печерской kавры (Мужской монастырь) Украинской православной церкви", – говорится в решении суда.

Решение хозяйственного суда может быть обжаловано в апелляционный суд в течение двадцати дней.

Напомним, 13 июня суд отказал Украинской православной церкви Московского патриархата проводить богослужение в Киево-Печерской лавре.

Читайте также: