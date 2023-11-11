Упала и до сих пор не может встать: во время ракетных обстрелов Киевщины сильно пострадала Тигрюля (видео)

Тигрица от шока ударилась о решетку, зоозащитники предполагают, что она травмировала задние конечности или позвоночник.

В результате утреннего удара россиян по Киевщине 11 ноября в Центре спасения диких животных сильно пострадала тигрица по кличке Тигрюля.

Об этом сообщил "Центр спасения диких животных" и обнародовал видео.

"Утро для Центра было совсем не хорошим. После утренних взрывов рядом с нами сильно пострадала Тигрюля. Она от шока ударилась о решетку, упала и до сих пор не может подняться...", — сообщили в Центре.

Тигрюле оказали противовоспалительную и обезболивающую терапию.

"Следим за состоянием. Очевидно, она травмировала задние конечности или позвоночник. Ждем решения врачей относительно дальнейших действий", — рассказали в Центре спасения диких животных.

В организации добавили, что остальные животные центра не пострадали, но пережили тяжелый стресс.

Утро для Центра было совсем не хорошим. После утренних взрывов рядом с нами сильно пострадала Тигрюля. Она от шока ударилась о решетку, упала и до сих пор не может подняться. Проклятая рсн…. Тигрюля получила противовоспалительную и обезболивающую терапию. Следим за состоянием. Очевидно, она травмировала задние конечности или позвоночник. Ждем решения врачей о дальнейших действиях. Остальные животные Центра не пострадали, но пережили тяжелый стресс. Персонал Центра совместно с врачами прилагал усилия, чтобы обеспечить покой и безопасность всем животным в условиях стресса. Поддержите Центр спасения по ссылке: https://campsite.bio/helpwildanimalsua Нам очень нужна ваша помощь! Ваши донаты спасают жизнь животных! Опубликован Центр спасения диких животных Суббота, 11 ноября 2023 г.

Справка: "Центр спасения диких животных" с 2018 года оказывает неотложную помощь львам, тиграм, медведям, оленям, лисицам и другим диким животным, пострадавшим от человеческой халатности и жестокости. Приют расположен недалеко от Киева, в Бориспольском районе. Там проводят реабилитацию пострадавших животных. После этого их возвращают в дикую природу или находят им постоянный дом.

Напомним, в Сети появились фото последствий ракетной атаки в Киевской области.

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