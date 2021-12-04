Упал из машинного отделения в шахту на крышу лифта: в Киеве погиб монтажник

Упал из машинного отделения в шахту на крышу лифта: в Киеве погиб монтажник

Потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы.

В Киеве в результате несчастного случая погиб рабочий. Инцидент произошел 2 декабря на строительной площадке ЖК Оберег-2 в Дарницком районе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Госслужбу по труду.

"По предварительной информации, во время монтажных работ рабочий упал из машинного отделения в шахту лифта на крышу лифта, стоявшего на первом этаже. Потерпевший, 1963 г.р., работавший на предприятии по договору ГПГ, получил несовместимые с жизнью травмы", – говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры по созданию специальной комиссии и проведению расследования несчастного случая со смертельным исходом.

Напомним:

В Щербановской громаде Полтавского района в шахту лифта недостроенного дома упал 15-летний парень. Его с травмами доставили в реанимацию.

Почему обрываются лифты и кто должен за это отвечать

Читайте также: