Упал из машинного отделения в шахту на крышу лифта: в Киеве погиб монтажник

Потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы.
В Киеве в результате несчастного случая погиб рабочий. Инцидент произошел 2 декабря на строительной площадке ЖК Оберег-2 в Дарницком районе.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Госслужбу по труду.
"По предварительной информации, во время монтажных работ рабочий упал из машинного отделения в шахту лифта на крышу лифта, стоявшего на первом этаже. Потерпевший, 1963 г.р., работавший на предприятии по договору ГПГ, получил несовместимые с жизнью травмы", – говорится в сообщении.
В настоящее время принимаются меры по созданию специальной комиссии и проведению расследования несчастного случая со смертельным исходом.
Напомним:
В Щербановской громаде Полтавского района в шахту лифта недостроенного дома упал 15-летний парень. Его с травмами доставили в реанимацию.
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