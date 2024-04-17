Унижал и бросался с кулаками: в Киеве мужчина систематически издевался над отчими – подробности

В Киеве 42-летний мужчина систематически угрожал физической расправой своему отчиму, унижал и бросался с кулаками на него. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, в феврале этого года в Шевченковское управление полиции с заявлением обратился местный житель и сообщил, что его пасынок по месту жительства совершает в отношении него домашнее насилие. На место происшествия оперативно выехала мобильная группа по противодействию домашнему насилию, задокументировавшему правонарушения.

На обидчика составляли протоколы по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях – совершение домашнего насилия и решениями Шевченковского районного суда г. Киева он был признан виновным.

Также касательно него были вынесены срочные запретительные предписания и суд направлен на прохождение программы для обидчиков на срок три месяца. Однако, несмотря на проведенную профилактическую работу, его поведение в семье не изменилось и он продолжал совершать домашнее насилие.

Так что в дальнейшем по данному факту следователи начали уголовное производство по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины – домашнее насилие, фигуранту сообщили о подозрении.

Напомним, в Киевской области подростки, среди которых были школьники, заманили и изнасиловали девочку — жуткие подробности.

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