Унижал и бросался с кулаками: в Киеве мужчина систематически издевался над отчими – подробности

Мужчине сообщили о подозрении.
В Киеве 42-летний мужчина систематически угрожал физической расправой своему отчиму, унижал и бросался с кулаками на него. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Так, в феврале этого года в Шевченковское управление полиции с заявлением обратился местный житель и сообщил, что его пасынок по месту жительства совершает в отношении него домашнее насилие. На место происшествия оперативно выехала мобильная группа по противодействию домашнему насилию, задокументировавшему правонарушения.
На обидчика составляли протоколы по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях – совершение домашнего насилия и решениями Шевченковского районного суда г. Киева он был признан виновным.
Также касательно него были вынесены срочные запретительные предписания и суд направлен на прохождение программы для обидчиков на срок три месяца. Однако, несмотря на проведенную профилактическую работу, его поведение в семье не изменилось и он продолжал совершать домашнее насилие.
Так что в дальнейшем по данному факту следователи начали уголовное производство по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины – домашнее насилие, фигуранту сообщили о подозрении.
Напомним, в Киевской области подростки, среди которых были школьники, заманили и изнасиловали девочку — жуткие подробности.
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