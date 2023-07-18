Унитаз на кухне: топ-5 самых маленьких квартир в Киеве, условия и цены

На вторичном рынке недвижимости в Киеве предлагают смарт-квартиры в жилом состоянии площадью от 14 квадратных метров. Стоят они около 30 тысяч долларов. Несмотря на маленький размер, они укомплектованы всей необходимой мебелью и техникой для жизни.

ТСН.ua собрал топ-5 самых маленьких квартир, которые сейчас продают в Киеве на сайте ОLX.ua.

В Голосеевском районе столицы предлагают квартиру с общей площадью 14,1 квадратный метр за 31,7 тысяч долларов. Это самая дорогая и самая маленькая смарт-квартира, которую мы нашли.

Жилье расположено на первом этаже в доме, построенном в 2013 году. В квартире выполнен ремонт, на полу лежит ламинат и плитка. Она полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой. Санузел раздельный.

Владелец пишет, что квартира светлая и очень теплая. Рядом есть все необходимое: супермаркеты, магазины, школа, детский сад, удобная транспортная развязка.

Квартира в Киеве / Фото: OLX

Квартира в Киеве / Фото: OLX

В жилом комплексе в Святошинском районе Киева продается смарт-квартира за 30 тысяч долларов. Ее общая площадь – 16 квадратных метров. Она расположена на 17 этаже.

В квартире установлена сантехника, входные и межкомнатные двери, освещение, уложена плитка, ламинат, теплый пол, на стенах – фотообои, натяжной потолок.

Продавец отмечает, что квартира отлично подойдет под сдачу в аренду. Дом расположен в 450 метрах от станции метро.

Квартира в Киеве / Фото: OLX

Квартира в Киеве / Фото: OLX

В Голосеевском районе Киева продается смарт-квартира общей площадью 18 квадратных метров. Владелец пишет, что ремонт в ней был сделан в прошлом году. Квартира расположена на первом этаже.

В ней есть стиральная машина, бойлер, шкаф-купе, небольшой диван и другая мебель. На кухне – маленький холодильник и электрическая плита.

“Отдельный вход в парадный на шесть квартир. Охраняемая территория и место для парковки. Своя котельная и скважина на дом”, – говорится в объявлении.

Квартира в Киеве / Фото: OLX

Квартира в Киеве / Фото: OLX

Еще одну смарт-квартиру за 24 тысячи долларов продают в жилом комплексе в Соломенском районе Киева. Общая площадь – 18 квадратных метров. Жилье расположено на первом этаже.

Квартира также укомплектована всей необходимой для жизни мебелью и техникой: душевая кабина, стиральная машина, бойлер, холодильник, микроволновка, чайник, электрическая плита, диван, шкаф и другая мебель.

Продавец пишет, что она подойдет под салон, офис, арендный бизнес или для жизни.

Квартира в Киеве / Фото: OLX

Квартира в Киеве / Фото: OLX

В Голосеевском районе Киева продается смарт-квартира площадью 19 квадратных метров за 25 тысяч долларов. Она расположена на четвертом этаже 5-ти этажной "хрущевки". Владелец пишет, что квартира уютная, невзирая на маленькую площадь.

"Общая площадь 19 метров, комната 12, 4. Кухня без окошка. Санузел совмещенный, ванная. Состояние жилое. Рядом все необходимое для комфортного проживания, школа, детсад, поликлиника, супермаркеты, базар, парковая зона”, – говорится в объявлении.

На фото видно, что квартира находится в жилом состоянии, но ремонт в ней делали давно. Мебели, сантехнике и бытовой технике много лет.

Квартира в Киеве / Фото: OLX

Квартира в Киеве / Фото: OLX

Сколько стоит квартира в Киеве

Итак, смарт-квартиры продаются во многих районах Киева. Площадь такого жилья очень маленькая – от 14 квадратных метров, а цены на квартиры в жилом состоянии стартуют от 24 тысяч долларов. Впрочем, они укомплектованы всей необходимой мебелью и техникой и подойдут для проживания одного человека.

Отметим, что по данным сайта m2bomber, анализирующего все объявления в Сети, по состоянию на середину июля 2023 года, средняя стоимость квадратного метра в Киеве на вторичном рынке составляет 1 393 долларов.

За год цена недвижимости в столице выросла на 14,96%. За последние шесть месяцев цена почти не изменялась. За месяц цена в долларе снизилась на 0,67%.

Самым дорогим остается Печерский район столицы. Здесь средняя стоимость квадратного метра на "вторичке" — 2,5 тысячи долларов. Самые дешевые квартиры предлагают в Деснянском районе – 1,094 тысяч долларов за квадратный метр.

Стоимость м² в разных районах города Киев/m2bomber.com

Напомним, что в Киеве продается одна из самых маленьких квартир с санузлом на кухне. Владельцу жилья придется в одном помещении и готовить, и умываться, и принимать душ.

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