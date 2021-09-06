Уничтоженный орган и люстра на полу: на восстановление костела святого Николая в Киеве удалось собрать более 20 миллионов

Одна из версий возгорания — короткое замыкание проводов.

Восстановление костела святого Николая и органа обсудят в понедельник, 6 августа, на совещании с меценатами в Министерстве культуры.

Об этом говорится в выпуске "ТСН. Ранок" за 6 сентября.

Крупные компании на спасение шедевра Городецкого уже выделили по миллиону гривен. И всего за сутки уже удалось собрать более 20 миллионов.

Накануне на первое после пожара богослужение верующие собрались под открытым небом — во дворе костела. Правили шесть раз — украинском и польском языках.

Огонь в Национальном доме органной и камерной музыки вспыхнул в ночь на 3 сентября во время репетиции.

Пожар уничтожил уникальный орган, повредил люстру, а стены покрылись водой и копотью.

Одна из версий возгорания — короткое замыкание проводов.

Новости Украины: на восстановление костела Святого Николая удалось собрать более 20 млн гривен

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