Уничтожение Трипольской ТЭС: введут ли веерные отключения света в Киеве

Если возникнет дефицит, то могут быть ограничения во всех регионах, в частности, в Киеве.

В Киеве могут применить веерные отключения света из-за уничтожения Трипольской ТЭС.

Об этом говорится в материале "Апостроф".

Россияне уничтожили ТЭС в результате российской массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля.

Эксминистр топлива и энергетики Украины Иван Плачков подчеркнул, что "будет общий дефицит электроэнергии в стране".

" Наша энергосистема целостна, поэтому если возникнет дефицит, то могут быть ограничения по всем регионам, в частности, Киеву", — подчеркнул он.

Что касается энергообеспечения Киева, то город получит электричество из двух теплоэлектроцентралей – ТЭЦ-5 (наибольшая ТЭЦ Украины мощностью 700 мегаватт) и ТЭЦ-6 (500 мегаватт). Если будет дефицит и поколения, и в системе передачи, тогда без отключений не обойтись.

"Это определяется возможностями не только генерации, но и систем передачи электроэнергии, то есть можно ли организовывать перетоки. Какой-нибудь регион может быть дефицитным, но если в целом в системе присутствует профицит, то можно будет этому региону что-то передать — тогда проблем с отключениями не возникнет", – добавил Андрей Прокоп.

Также мы сообщали, что отключения света применяются в Харькове и Харьковской области. Однако ситуация может измениться.

Читайте также: