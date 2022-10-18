Уничтожение самолета "Мрия": СБУ установила причастность должностных лиц и руководства ГП "Антонов"

СБУ рассказала детали расследования по уничтожению АН-225 "Мрия" и то, почему руководство ГП «Антонов» не приняло все необходимые меры для его сохранения.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с представителями Офиса Генпрокурора провели ряд обысков в рамках уголовного производства. Было установлено, что должностные лица, несмотря на предостережение государственных органов, не приняли надлежащих мер по сохранению самолета АН-225 "Мрия".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители также установили, что бывший гендиректор ГП "Антонов" организовал незаконную переправку за границу украинцев призывного возраста.
"По данным следствия, в марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, выезжающих за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав командировки он включил посторонних лиц. Среди них – его близкий родственник. Таким образом, уклонисты смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей", — сообщает СБУ.
По этому факту экс-директор уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Как россияне уничтожили АН-225 "Мрия"
В феврале во время бомбардировки аэропорта в Гостомеле под Киевом российские оккупанты сожгли самый большой в мире самолет "Мрия".
Позже командир экипажа крупнейшего в мире транспортного самолета Дмитрий Антонов записал видеообращение – он обвинил руководство "Антонова" в бездействии, в результате чего россиянам удалось уничтожить "Мрию".
В апреле государственный концерн "Укроборонпром" уволил генерального директора государственного предприятия "Антонов" Сергея Бычкова.
В мае президент Зеленский сообщил, что Украина построит еще один самолет "Мрия".
Со временем в СБУ сообщили, что сотрудники государственного предприятия могли сотрудничать с российскими оккупантами.
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