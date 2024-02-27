Уничтожение "Мрії": экс-чиновникам ГП "Антонов" грозит тюрьма – за что их будут судить

Экс-чиновникам ГП "Антонов" грозит до 15 лет тюрьмы за препятствование деятельности военных.

СБУ завершила расследование об уничтожении "Мрії" российскими оккупантами. гендиректора и начальника подразделения по авиабезопасности ГП "Антонов" подозревают в действиях, повлекших захват аэропорта в Гостомеле, где стоял легендарный самолет.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам правоохранителей, преступные действия экс-чиновников "Антонова" привели к временному захвату стратегически важного Гостомельского аэродрома во время боев за Киев и уничтожению самолета АН-225 "Мрія".

По данным следствия, в преддверии полномасштабного вторжения РФ фигуранты не допустили военнослужащих Нацгвардии на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите.

Для этого в период января-февраля 2022 должностные лица распорядились заблокировать допуск украинских военных на территорию объекта.

Фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Следователи СБУ закончили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Напомним, один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства Ан-225 "Мрія" был уничтожен в конце февраля 2022 года в результате атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом.

Позже командир экипажа крупнейшего в мире транспортного самолета Дмитрий Антонов обвинил руководство "Антонова" в бездействии, в результате чего россиянам удалось уничтожить "Мрію".

В апреле государственный концерн "Укроборонпром" уволил генерального директора государственного предприятия "Антонов" Сергея Бычкова.

Впоследствии в СМИ сообщили, что СБУ задержала чиновников ГП "Антонов", препятствовавших деятельности украинских военных в "Гостомеле". В частности, генеральному директору ГП "Антонов" Сергею Бычкову сообщено о подозрении в халатности.

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