Уничтожена вражеская техника на 35 миллионов долларов, — в 101 бригаде рассказали о помощи от Киева

Благодаря постоянной финансовой помощи из бюджета Киева 101 бригада охраны ГШ им. генерал-полковник Геннадий Воробьев смог значительно повысить свои боевые способности и улучшить бытовые условия военнослужащих.

Об этом сообщили на Facebook-странице 101 ОБРО ГШ.

В бригаде, в частности, отметили, что при содействии мэра Киева Виталия Кличко было приобретено большое количество беспилотников разных типов.

«Несмотря на третий год изнурительной войны, мы чувствуем реальную помощь от друзей и партнеров бригады. А это, в свою очередь, приносит незаурядные достижения на фронте. Только вдумайтесь в следующие невероятные цифры: благодаря содействию мэра и столичной общины в виде субвенций из городского бюджета, нашей воинской частью для подчиненного батальона БПЛА были закуплены и переданы современные разнообразные беспилотные летательные аппараты и дроны, уничтожившие вражескую технику на общую сумму 34,7 долларов!» — отметили в бригаде.

Отдельно защитники поблагодарили киевлян и мэра за городскую целевую программу «Защитник Киева».

В рамках программы было получено значительное финансирование в прошлом и текущем годах. Как результат – удалось значительно улучшить бытовые условия военнослужащих, приобрести сложное технологическое оборудование на пункт технического обслуживания и ремонта, жилищный модуль для развертывания медицинского пункта, инструмент для укомплектования мобильной автомобильной мастерской – этот список можно продолжать долго», – сообщили в 101 ОБР.

Защитники подчеркнули, что поддержка Киева приближает страну к победе.

«Украина обязательно победит! Даже не сомневайтесь. Знаете почему? Ибо мы – единственные и в этом наша сила! Двигаемся дальше, а с таким надежным тылом – смело только вперед!» — подчеркнули бойцы.

Как сообщалось, в прошлом году Киев выделил на нужды ВСУ около 9 миллиардов гривен. Это почти столько же, сколько все остальные областные центры вместе.

столица выделила силам безопасности и обороны уже 6,5 млрд. гривен, и эта сумма постоянно растет.