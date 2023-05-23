"Умные камеры": в Киевской области заработала система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц

Эта система помогает в поиске пропавших людей и преступников и позволяет полиции работать быстрее и эффективнее.

В Киевской области заработала система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. 500 "умных камер" интегрировали в проект "Безопасная Киевщина", уже имеющий две тысячи таких точек.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Эта система помогает в поиске пропавших людей и преступников и позволяет полиции работать быстрее и эффективнее. В частности, уже удалось раскрыть умышленное убийство в Фастове. За фотографией погибшего человека — аналитики-криминалисты смогли воспроизвести последние часы его жизни и найти убийцу, преследовавшего свою жертву. Новая система также помогала искать детей и ловить воров.

"Умные камеры" могут искать людей даже по цвету одежды. А еще – помогают военным отслеживать атаки "Шахедов" и движение диверсантов.

"Есть диверсионно-разведывательные группы, они маскируются под гражданских лиц, был запрос на установление лиц, имеющих оперативный интерес и мог передвигаться под документами прикрытия, поэтому срочное производство этой системы стало первым, что требовали от нас военные", — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Напомним, силы ПВО сбили все российские ракеты над Киевом и областью в ночь на 18 мая. Полиция уже показала обломки потрясенных враждебных целей.

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