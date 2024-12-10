Умерла в больнице: в Киевской области муж дал жене гранату, которая была приведена в боевое положение

В Броварах сообщили о подозрении 47-летнему мужчине, который во время конфликта совершил умышленное убийство жены, взорвав боевую гранату.
В Киевской области мужчина во время конфликта дал жене гранату, которая была приведена в боевое положение. В результате произошел взрыв. От полученных травм 52-летняя женщина скончалась в больнице.
Трагедия произошла в Броварах, сообщает Киевская областная прокуратура.
После совершенного подозреваемый скрылся с места происшествия.
"При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры 47-летнему, ранее судимому местному жителю, по факту незаконного приобретения и хранения взрывного устройства, а также в умышленном убийстве сообщено о подозрении (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 115 УК Украины)", – говорится в сообщении.
Следствием установлено, что мужчина во время конфликта со своей гражданской женой передал ей гранату, приведенную в боевое положение.
Правоохранители оперативно установили личность. Он задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области подвыпивший мужчина бросил боевую гранату в подростков.
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