Умерла в больнице: в Киевской области муж дал жене гранату, которая была приведена в боевое положение

В Броварах сообщили о подозрении 47-летнему мужчине, который во время конфликта совершил умышленное убийство жены, взорвав боевую гранату.

В Киевской области мужчина во время конфликта дал жене гранату, которая была приведена в боевое положение. В результате произошел взрыв. От полученных травм 52-летняя женщина скончалась в больнице.

Трагедия произошла в Броварах, сообщает Киевская областная прокуратура.

После совершенного подозреваемый скрылся с места происшествия.

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"При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры 47-летнему, ранее судимому местному жителю, по факту незаконного приобретения и хранения взрывного устройства, а также в умышленном убийстве сообщено о подозрении (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 115 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что мужчина во время конфликта со своей гражданской женой передал ей гранату, приведенную в боевое положение.

Правоохранители оперативно установили личность. Он задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области подвыпивший мужчина бросил боевую гранату в подростков.

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