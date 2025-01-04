Умерла молодая девушка, раненая во время атаки на Киевщину 3 января

Еще один пострадавший – мужчина 1953 года рождения, находится в реанимации.

На Киевщине скончалась молодая женщина, которая была ранена в результате массированной атаки российских дронов 3 января.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

"К сожалению, молодая женщина, которая была ранена в результате падения сбитой враждебной цели во время вчерашней массированной атаки БпЛА на Киевщину, умерла. Женщина 2002 года получила ранение в живот. Врачи до последних почти суток боролись за ее жизнь. Но ранение было очень тяжелое", – сообщили в ОВА.

Еще один пострадавший – мужчина 1953 года рождения, получивший ранение в спину вчера вечером, находится в реанимации.

Под наблюдением врачей еще один пострадавший – молодой парень, получивший ранение колена. Его жизни пока ничего не угрожает.

Напомним, в результате атаки беспилотников по Киевщине 3 января погиб водитель грузовика, которому было всего 26 лет. Четверо человек получили травмы, среди них несовершеннолетний.

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