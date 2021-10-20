Умер основатель музея трипольской культуры в Киевской области Александр Полищук

Исследователь создал единственный частный музей трипольской культуры в мире.

Ушел из жизни основатель и владелец музея "Древнейшая Аратта-Украина" в Киевской области, исследователь и просветитель библейским прошлого Александр Полищук.

Об этом в Facebook сообщил Виктор Жердицкий.

"Украинец с пульсирующими генами трипольского кода нации... В далекие 90-е, когда он (Александр Полищук — ред.) Обратился к "Градобанку" по финансированию издания книги о трипольском наследии, тогда это казалось чем-то далеким от наших национальных проблем. Но его книги и вся деятельность светлой души Александра в течение долгих переменных лет подтвердили в общественном восприятии наше глубокое родство с трипольской цивилизацией и, во многом, и осознание причин наших бесконечных сражений за нашу правду в бурном мире. Покойся с миром и правдой, большой патриот нашего народа Александр! Посеянная тобой нива еще даст богатые плоды", — написал Жердицкий.

По данным издания "Большой Киев", Александр Полищук — известный коллекционер старины и исследователь Трипольской культуры. Полищук называл себя "белым" коллекционером и утверждал, что никогда не брался за археологию и собственноручно не раскопал ни одного исторического памятника, но, по его словам, желание такое было, особенно в детстве.

Полищук вместе с единомышленниками (Владимиром Лазоренко, художником Анатолием Гайдамакой, историком-беллетристом Юрием Шиловым) основал частный историко-археологический музей "Древняя Аратта — Украина", расположенный в селе Триполье Обуховского района Киевской области на берегу Днепра недалеко от Девич-горы, на месте раскопок древней трипольской культуры.

Музей назван в честь страны Аратты, о которой есть упоминания в Шумерских летописях, и которую Юрий Шилов считает расположенной на территории современной Украины.

Это единственный частный музей трипольской культуры в мире.

Напомним, в пожаре в Киеве погиб выдающийся профессор НАНУ с женой.

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