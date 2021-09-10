Умер, не приходя в сознание: в Киевской области капитан полиции слетел на своем авто в кювет и столкнулся с деревом (фото)

Умер, не приходя в сознание: в Киевской области капитан полиции слетел на своем авто в кювет и столкнулся с деревом (фото)

Участковому офицеру полиции был только 31 год.

В Киевской области трагически погиб капитан полиции. Анатолий Пастушенко слетел на своем авто в кювет и столкнулся с деревом.

Участковому офицеру полиции был лишь 31 год.

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Об этом сообщает МВД Украины.

ДТП произошла 9 сентября вечером.

"31-летний участковый офицер полиции, находясь в очередном отпуске, ехал домой из села Пятигоры в направлении Тетиева. Около 23:00 полицейский не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. Капитана госпитализировали в больницу, где от полученных травм он скончался, не приходя в сознание", — говорится в сообщении полиции.

У погибшего капитана остались жена и 4-летний сын.

Коллеги характеризуют Анатолия как мужественного и самоотверженного офицера полиции, настоящего профессионала. Они выражают искренние соболезнования родственникам и близким погибшего.

Напомним, на автодороге "Голая Пристань — Железный Порт" в Херсонской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. На месте сразу погиб пассажир одной из машин, а вечером в больнице умер еще один пассажир.

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