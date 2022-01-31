Умер из-за банки с огурцами: в Киевской области полиция расследует странную гибель мужчины (фото)

Умер из-за банки с огурцами: в Киевской области полиция расследует странную гибель мужчины (фото)

Банка упала и повредила мужчине вену.

В городе Белая Церковь на Киевщине 42-летний мужчина умер якобы из-за банки с огурцами. Его тело случайно обнаружила соседка.

Об этом 31 января сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

По предварительной информации, несчастный случай произошел, когда мужчина на кухне разбирал мясо кухонным молотком. Рядом с ним находилась стеклянная банка, которая упала и повредила ему вену.

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В результате мужчина потерял большое количество крови и умер. По факту смерти мужчины следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст.115 – умышленное убийство.

Напомним, что в Киевской области вечером в субботу, 29 января, нашли убитыми супругов. По неофициальным данным, их зарезали в автомобиле.

Полиция Киевской области

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