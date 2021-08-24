Умер экс-нардеп и бывший председатель КГГА Владимир Бондаренко

Политик скончался на 69-м году жизни.

Умер народный депутат II-IV и VI-VII созывов, экс-голова Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

Об этом во вторник, 24 августа, сообщила экс-депутат Киевсовета Татьяна Мелихова.

"Ушел из жизни близкий мне человек — Владимир Дмитриевич Бондаренко. Патриот Украины, народный депутат Украины, депутат Киевсовета нескольких созывов, председатель депутатской фракции" ВО "Батькивщина" в Киевсовете, председатель Киевской городской государственной администрации, председатель Киевской городской партийной организации "ВО" Батькивщина" активный участник Оранжевой революции и революции достоинства. Основатель этнокомплекса "Украинское село". Все невозможно перечислить. Надежный друг, хороший семьянин. Сочувствую семье. Скучаю", — написала она на странице в Facebook.

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