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Умер автор знаменитой "тарелки" на Лыбидской — художник и архитектор Флориан Юрьев

Умер автор знаменитой "тарелки" на Лыбидской — художник и архитектор Флориан Юрьев

Фото: facebook.com/namu.museum

Мужчина скончался в кругу близких друзей.

В возрасте 92 лет в субботу утром, 11 сентября, скончался украинский художник и архитектор Флориан Юрьев. О причинах смерти не сообщается.

Об этом сообщили в Национальном художественном музее Украины.

"Это большая потеря для нас всех, ведь Флориан Юрьев был исключительным многогранным художником, новатором, чья работа, в частности, добавила на карту Киева одни из самых интересных примеров архитектуры модернизма, которые сейчас являются памятниками", — говорится в сообщении.

Напомним:

  • В Париже в пятницу, 10 сентября, попрощались с легендой кино Жаном-Полем Бельмондо, который умер на этой неделе в возрасте 88 лет.
  • Американский стендап-комик и актер Арт Метран, больше известный по роли капитана полиции Эрни Маузера во второй и третьей частях "Полицейской академии", ушел из жизни в возрасте 84 лет.

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