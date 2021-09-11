Умер автор знаменитой "тарелки" на Лыбидской — художник и архитектор Флориан Юрьев

Мужчина скончался в кругу близких друзей.
В возрасте 92 лет в субботу утром, 11 сентября, скончался украинский художник и архитектор Флориан Юрьев. О причинах смерти не сообщается.
Об этом сообщили в Национальном художественном музее Украины.
"Это большая потеря для нас всех, ведь Флориан Юрьев был исключительным многогранным художником, новатором, чья работа, в частности, добавила на карту Киева одни из самых интересных примеров архитектуры модернизма, которые сейчас являются памятниками", — говорится в сообщении.
Напомним:
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