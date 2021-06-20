Улицу затопило, движение затруднено: в Киеве посреди дороги прорвало трубу (фото, видео)

Трубу прорвало в середине дня на Левом берегу.
В Киеве 20 июня прорвало водопровод на Дарницком бульваре. В результате инцидента улицу затопило водой, а движение на этом участке дороги затруднено.
Об этом сообщили в "Киевводоканале".
Коммунальщики говорят, что утечка воды из-под земли на проезжей части на Дарницком бульваре произошел в результате повреждения водопроводной сети. Сейчас специалисты работают над устранением аварии.
"Наши аварийные бригады уже работают над ликвидацией аварии собственными силами. Все абоненты подключены к водоснабжению", — говорится в сообщении.
По информации сообщества "Киев Оперативный", в связи с тем, что на дорогу вылилось много воды, проезд там затруднен и почти невозможен. Водителям советуют объезжать этот участок дороги.
Ранее в Киеве на реконструированном Шулявском путепроводе из-под асфальта забил "источник".
Напомним, 20 мая в Киеве из-под земли бил гейзер несколькометровая струя кипятка заливала все вокруг. Вода лилась даже в метро "Демеевская".