Укусила хозяина за руку, а через 4 дня умерла: в Киеве зафиксирован случай бешенства у кошки

Животное без причины укусило владельца во время кормления.

В Дарницком районе Киева специалисты диагностировали бешенство у умершей кошки.

Об этом сообщает Объединение ветеринарной медицины в Киеве.

По заявлению специалистов, тело умершего животного было доставлено в отдел по борьбе с бешенством.

Симптомы бешенства у кошки

22 сентября владелец взял кошку у волонтера на передержку. Перед этим животному совершили операцию по стерилизации.

Хозяин удерживал кошку в клетке.

24 сентября во время кормления кошка без провокации агрессии укусила мужчину за руку, после чего он заметил, что поведение животного изменилось. Она отказывалась от еды, почти совсем перестала пить, лежала и тяжело дышала. 28 сентября в первой половине дня она скончалась.

"По результатам исследований патматериала обнаружено свечение, характерное для бешенства животных. Пострадавший начал получать антирабическое лечение", — сообщили специалисты.

По их словам, надлежащие меры по ликвидации заболевания приняты.

Что делать для недопущения бешенства животных

Ветеринары отмечают необходимость ежегодной прививки всем домашним любимцам, начиная с 3-месячного возраста. Вакцина против бешенства является бесплатной, для прививки необходимо обратиться в больницы ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы.

Тем временем в Великобритании кошка проглотила 43 резинки для волос своих хозяек. При этом животному "невероятно повезло", потому что если бы резинки повлекли за собой закупорку ее кишечника, это было бы очень серьезно.

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