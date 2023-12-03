"Укрзализныця" запустила "лыжный экспресс" – маршрут и расписание

"Укрзализныця" назначила еще один скоростной поезд из столицы.
"Укрзализныця" назначила скоростной поезд Интерсити+ №743 сообщением Киев — Славское.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Билеты на поезд доступны в продаже с воскресенья, 3 декабря.
Расписание движения:
- из Киева рейсы будут отправляться, начиная с 21 декабря, в 6:11, и будут прибывать на станцию Славское в 14:00;
- в обратном направлении со станции Славское поезд будет отправляться в 14:30 и прибывать в Киев в 22:26.
Напомним, "Укрзализныця" запускает новый прямой маршрут в два европейских города.
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