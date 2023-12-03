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"Укрзализныця" запустила "лыжный экспресс" – маршрут и расписание

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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"Укрзализныця" запустила "лыжный экспресс" – маршрут и расписание

Железнодорожный вокзал в Киеве / Фото: УНИАН

"Укрзализныця" назначила еще один скоростной поезд из столицы.

"Укрзализныця" назначила скоростной поезд Интерсити+ №743 сообщением Киев — Славское.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Билеты на поезд доступны в продаже с воскресенья, 3 декабря.

Расписание движения:

  • из Киева рейсы будут отправляться, начиная с 21 декабря, в 6:11, и будут прибывать на станцию Славское в 14:00;
  • в обратном направлении со станции Славское поезд будет отправляться в 14:30 и прибывать в Киев в 22:26.

Напомним, "Укрзализныця" запускает новый прямой маршрут в два европейских города.

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Дата публикации
Просмотры
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