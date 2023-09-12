"Укрзализныця" запускает ежедневные поезда сообщением Киев-Херсон: график движения

Из Киева в Херсон будут курсировать ежедневные поезда, увеличивается количество рейсов с Николаевом.

"Укрзализныця" налаживает ежедневное сообщение между Херсоном и Киевом и увеличивает количество рейсов между Херсоном и Николаевом.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Так, в дополнение к черездневному поезду №101/102 Краматорск – Киев – Херсон, в дни его отсутствия начнет курсирование беспересадочная группа вагонов Киев – Херсон.

"Группа вагонов будет частью поезда №217/218 Киев – Николаев и начнет курсирование с 23 сентября", — говорится в сообщении.

График движения поездов:

отправление из Киева по нечетным дням в 21:33, Николаев 07:07 — 07:27, прибытие в Херсон в 09:06 на следующий день;

отправление из Херсона по четным дням (с 24 сентября) в 19:43, Николаев 21:15 — 21:35, прибытие в Киев в 07:21 утра.

Кроме ежедневного сообщения с Киевом, Херсон будет иметь дополнительные рейсы в Николаев.

График движения поездов:

поезд №219/220 Николаев – Херсон будет отправляться из Херсона в 10:06, прибытие в ст. Николаев-Грузовой в 12:40;

обратно со ст. Николаев-Грузовой в 16:20, прибытие в Херсон в 18:43. Поезд будет курсировать по четным дням, начиная с 24 сентября.

Билеты на эти рейсы будут постепенно доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Напомним, в сентябре "Укрзализныця" изменит маршруты и время курсирования ряда поездов – какая причина.

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