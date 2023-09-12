"Укрзализныця" запускает ежедневные поезда сообщением Киев-Херсон: график движения

Из Киева в Херсон будут курсировать ежедневные поезда, увеличивается количество рейсов с Николаевом.
"Укрзализныця" налаживает ежедневное сообщение между Херсоном и Киевом и увеличивает количество рейсов между Херсоном и Николаевом.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Так, в дополнение к черездневному поезду №101/102 Краматорск – Киев – Херсон, в дни его отсутствия начнет курсирование беспересадочная группа вагонов Киев – Херсон.
"Группа вагонов будет частью поезда №217/218 Киев – Николаев и начнет курсирование с 23 сентября", — говорится в сообщении.
График движения поездов:
- отправление из Киева по нечетным дням в 21:33, Николаев 07:07 — 07:27, прибытие в Херсон в 09:06 на следующий день;
- отправление из Херсона по четным дням (с 24 сентября) в 19:43, Николаев 21:15 — 21:35, прибытие в Киев в 07:21 утра.
Кроме ежедневного сообщения с Киевом, Херсон будет иметь дополнительные рейсы в Николаев.
График движения поездов:
- поезд №219/220 Николаев – Херсон будет отправляться из Херсона в 10:06, прибытие в ст. Николаев-Грузовой в 12:40;
- обратно со ст. Николаев-Грузовой в 16:20, прибытие в Херсон в 18:43. Поезд будет курсировать по четным дням, начиная с 24 сентября.
Билеты на эти рейсы будут постепенно доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.
Напомним, в сентябре "Укрзализныця" изменит маршруты и время курсирования ряда поездов – какая причина.
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