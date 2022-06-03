"Укрзализныця" увеличивает количество пригородных поездов Kyiv City Express: график и направления курсирования

"Укрзализныця" продолжает расширять сеть движения пригородных поездов в рамках Kyiv City Express.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика.

Так, с 4 июня будут курсировать:

поезд по маршруту Тарасовка — Киев Пас. Отправление ежедневно в 07:58, прибытие в Киев в 08:23.

Киев Пасс. – Яготин. Отправление ежедневно в 17:18, прибытие в Яготин в 19:27.

Киев-Волынский — Барышевка. Отправление ежедневно в 05:20, прибытие в Барышевку в 06:50. Обратно, из Барышевки, отправление в 07:04, прибытие на станцию Киев-Волынский в 08:55.

Яготин — Киев-Волынский. Отправление ежедневно в 19:45, прибытие на станцию Киев-Волынский в 22:06.

Отмечается, что пассажиры этих поездов для дальнейшего движения по Киеву на станциях Киев-Волынский и Киев Пас. (Северная платформа) могут удобно пересесть на киевскую кольцевую электричку.

В "Укрзализныце" также призвали пассажиров обратить внимание, что также изменен график движения курсирования ряда других поездов, и уточнять графики на сайтах региональных филиалов по этой ссылке.

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Напомним, с 1 июня изменились правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок Польшей. Так, пассажиры из Украины имеют возможность бесплатного проезда только на маршрутах и в такие города: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув. Другие правила бесплатного использования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными.

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