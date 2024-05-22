"Укрзализныця" ускорила поезд из Киева в Варшаву: сколько времени теперь уйдет на поездку

Добраться до заданной точки можно скорее на полтора часа.

"Укрзализныця" ускорила поезд из Киева в Варшаву. Время поездки сократили на час и двадцать три минуты. Произошло это благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорохуск.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Как отмечается, компания сократила поезд, курсирующий по маршруту Киев-Варшава. Добраться до заданной точки можно скорее на полтора часа.

Какой график отправлений:

Поезд №67 Киев – Варшава будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать до конечной остановки в 10:18 (вместо 10:15).

Поезд №68 Варшава – Киев будет отправляться со станции Варшава Восточная в 17:48 (вместо 17:50) и прибывать до конечной остановки в 12:13 (вместо 12:17).

В то же время скорректировали и графики поездов сообщения с Хелмом. Это должно сократить как время в пути, так и ожидания пассажиров при пересадке с польских стыковочных рейсов.

Поезд №119 Днепр – Киев – Хелм будет отправляться из Днепра в 21:48, Киев-Пассажирский 06:27 – 06:47 и прибывать до конечной остановки в 16:33 (вместо 17:20).

Поезд №120 Хелм – Киев – Днепр будет отправляться со станции Хелм в 10:37 (вместо 10:27), Киев-Пассажирский 22:39 – 23:13 и прибывать до конечной остановки в 07:28.

Поезд №19 Киев – Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать до конечной остановки в 05:42 (вместо 04:55).

Поезд №20 Хелм – Киев будет отправляться со станции Хелм в 22:43 (вместо 23:40) и прибывать до конечной остановки в 12:13 (вместо 12:17).

Поезд №23 Киев – Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 21:41 (вместо 22:40) и прибывать до конечной остановки в 11:15 (вместо 11:05).

Поезд №24 Хелм – Киев будет отправляться со станции Хелм в 15:55 (вместо 16:42) и прибывать до конечной остановки в 05:13 (вместо 05:39).

Напомним, что "Укрзализныця" повысила цену на постельное белье в поездах.

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