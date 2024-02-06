"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на 16 и 18 февраля: из каких городов можно отправиться в путешествие

"Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается, февраль преимущественно считается низким сезоном мобильности. Однако вырос спрос на поездки 16-18 февраля. Поэтому Укрзализныця назначила дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском, которые будут состоять исключительно из новых вагонов.

Увеличит предложение мест по маршруту Киев — Львов — Ивано-Франковск поезд №195/196, который будет отправляться из Киева 16 и 18 февраля в 07:37, Львов 14:46 — 15:06, прибытие в Ивано-Франковск в 18:18. Обратная отправка из Ивано-Франковска 16 и 18 февраля в 19:25, Львов 21:54 — 23:05, прибытие в Киев на следующий день в 06:19.

Со Львова в Киев 16 и 18 февраля отправится поезд №192/191 Львов — Киев, который отправляется из города Льва в 11:55 и прибудет в столицу в 22:09.

Билеты на покупку будут доступны в приложении "Укрзализныци", чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, что пассажирский поезд протаранил тягач с буровой установкой – погиб машинист.

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