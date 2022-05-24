"Укрзализныця" меняет график поезда Киев-Варшава

"Укрзализныця" ускоряет отправление поезда из Киева в Варшаву на несколько часов.

"Укрзализныця" сообщила об изменениях движения поезда №67/68 Киев – Варшава на два часа в июне.

Об этом компания написала в Telegram.

С 11 июня поезд будет отправляться из Киева в 18:23 вместо 19:13 и прибывать в Варшаву в 11:33 вместо 14:12.

Обратно из Варшавы поезд будет отправляться в 17:49 и прибывать в Киев в 13:12.

Билеты доступны на Booking.uz.gov.ua, поиск по станции Варшава Восточная.

Напомним, с начала масштабной войны "Укрзализныця" перевезла более 100 тысяч тонн "гуманитарки" (видео).

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