Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Укрзалізниця" эвакуирует людей из Киева: когда и куда едут поезда

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Укрзалізниця" эвакуирует людей из Киева: когда и куда едут поезда

УНИАН

В настоящее время подвижного состава достаточно, чтобы вывезти из Киева около 5 тысяч пассажиров в сутки.

"Укрзалізниця" продолжает эвакуировать людей из Киева. В пятницу, 26 февраля, поезда будут направляться в Винницу. Затем пассажиров пересадят на рейс ближе к границе.

Об этом сообщили в компании.

Такой поезд отправился из столицы в 12:30. Аналогичный рейс планируется из Киева в 18:00.

Дополнительно в 14:00 с Киевского вокзала отправится очередной поезд во Львов.

Во Львов или через Львов поезда из столицы будут отправляться по следующему графику:

  • 14:00 – дополнительный поезд №915 во Львов
  • 15:02 - поезд №55 в Рахов
  • 16:50 - поезд №249 в Черновцы
  • 17:00 – дополнительный поезд в Ужгород
  • 17:12 - поезд №13 в Солотвино
  • 18:30 - поезд №81 в Ужгород
  • 19:06 - поезд №43 в Ивано-Франковск
  • 19:48 - поезд №95 в Рахов
  • 20:05 - поезд №29 в Ужгород
  • 20:12 - поезд №49 в Трускавец
  • 20:21 - поезд №57 в Ворохту
  • 20:21 - поезд №59 в Чоп
  • 22:22 - поезд №7 в Черновцы
  • 22:37 - поезд №91 во Львов

"Мы призываем пассажиров сохранять спокойствие и не создавать толкотню при посадке в поезда: сейчас подвижного состава достаточно, чтобы вывезти из Киева около 5 тысяч пассажиров в сутки. Как и раньше, приоритет в посадке предоставляется пожилым людям, детям и женщинам", — пояснили в компании.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

Следующая публикация