"Укрзалізниця" эвакуирует людей из Киева: когда и куда едут поезда

В настоящее время подвижного состава достаточно, чтобы вывезти из Киева около 5 тысяч пассажиров в сутки.
"Укрзалізниця" продолжает эвакуировать людей из Киева. В пятницу, 26 февраля, поезда будут направляться в Винницу. Затем пассажиров пересадят на рейс ближе к границе.
Об этом сообщили в компании.
Такой поезд отправился из столицы в 12:30. Аналогичный рейс планируется из Киева в 18:00.
Дополнительно в 14:00 с Киевского вокзала отправится очередной поезд во Львов.
Во Львов или через Львов поезда из столицы будут отправляться по следующему графику:
- 14:00 – дополнительный поезд №915 во Львов
- 15:02 - поезд №55 в Рахов
- 16:50 - поезд №249 в Черновцы
- 17:00 – дополнительный поезд в Ужгород
- 17:12 - поезд №13 в Солотвино
- 18:30 - поезд №81 в Ужгород
- 19:06 - поезд №43 в Ивано-Франковск
- 19:48 - поезд №95 в Рахов
- 20:05 - поезд №29 в Ужгород
- 20:12 - поезд №49 в Трускавец
- 20:21 - поезд №57 в Ворохту
- 20:21 - поезд №59 в Чоп
- 22:22 - поезд №7 в Черновцы
- 22:37 - поезд №91 во Львов
"Мы призываем пассажиров сохранять спокойствие и не создавать толкотню при посадке в поезда: сейчас подвижного состава достаточно, чтобы вывезти из Киева около 5 тысяч пассажиров в сутки. Как и раньше, приоритет в посадке предоставляется пожилым людям, детям и женщинам", — пояснили в компании.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.