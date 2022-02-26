"Укрзалізниця" эвакуирует людей из Киева: когда и куда едут поезда

"Укрзалізниця" эвакуирует людей из Киева: когда и куда едут поезда

В настоящее время подвижного состава достаточно, чтобы вывезти из Киева около 5 тысяч пассажиров в сутки.

"Укрзалізниця" продолжает эвакуировать людей из Киева. В пятницу, 26 февраля, поезда будут направляться в Винницу. Затем пассажиров пересадят на рейс ближе к границе.

Об этом сообщили в компании.

Такой поезд отправился из столицы в 12:30. Аналогичный рейс планируется из Киева в 18:00.

Дополнительно в 14:00 с Киевского вокзала отправится очередной поезд во Львов.

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Во Львов или через Львов поезда из столицы будут отправляться по следующему графику:

14:00 – дополнительный поезд №915 во Львов

15:02 - поезд №55 в Рахов

16:50 - поезд №249 в Черновцы

17:00 – дополнительный поезд в Ужгород

17:12 - поезд №13 в Солотвино

18:30 - поезд №81 в Ужгород

19:06 - поезд №43 в Ивано-Франковск

19:48 - поезд №95 в Рахов

20:05 - поезд №29 в Ужгород

20:12 - поезд №49 в Трускавец

20:21 - поезд №57 в Ворохту

20:21 - поезд №59 в Чоп

22:22 - поезд №7 в Черновцы

22:37 - поезд №91 во Львов

"Мы призываем пассажиров сохранять спокойствие и не создавать толкотню при посадке в поезда: сейчас подвижного состава достаточно, чтобы вывезти из Киева около 5 тысяч пассажиров в сутки. Как и раньше, приоритет в посадке предоставляется пожилым людям, детям и женщинам", — пояснили в компании.