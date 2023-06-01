Укрытия просто не открыли, люди стучали очень долго: муж погибшей жены от атаки на Киев рассказал подробности

В результате падения обломков в Деснянском районе погибли три человека, в том числе ребенок. Все в это время направлялись к укрытию.

Муж погибшей в результате атаки на Киев Ярослав рассказал, что после объявленной тревоги жена вместе с ребенком побежала к укрытию, но оно было закрыто. Вместе с ними были также люди — это женщины и дети. Люди просили, чтобы укрытие открыли – и в этот момент обломки упали прямо на них.

Об этом он рассказал для Общественного.

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"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, очень долго. Там были женщины, дети. Никто не открыл. Когда стучали — в тот момент прилетело", — вспомнил мужчина.

Мужчину спасло то, что в момент падения обломков ракет, он побежал на другую сторону здания, чтобы кого-нибудь позвать, чтобы открыли укрытие.

Кроме жены Ярослава, погибли еще два человека, в том числе ребенок. Все в это время направлялись к укрытию. Более десяти человек получили ранения разной степени тяжести. Обломки упали на детскую поликлинику, рядом повреждены здания.

Последствия атаки на Киев 1 мая

В ночь на 1 июня Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Все обнаруженные воздушные цели сбили силы и средства украинского ПВО, впрочем, в результате падения обломков погибли три человека, среди них — один ребенок. Имеются разрушения в трех районах столицы.

В частности, в Днепровском районе трое пострадавших, двое из которых госпитализированы. Обломки упали на административное здание, повреждены припаркованные автомобили, несколько из них сгорели. Падение обломков зафиксировали во дворах домов, на проезжей части и в зеленых зонах