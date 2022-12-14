Укрытие, рюкзаки и FM-радио: The Washington Post сделала обзор, как киевляне готовятся к ядерной войне

Американская газета The Washington Post сделала обзор подготовки жителей Киева к ядерному удару. В издании со ссылкой на Пентагон и военных экспертов отмечают, что риск ядерного удара невелик. В то же время, не исключают, что Россия может использовать ядерное устройство.

Так, корреспонденты The Washington Post побывали в Киеве и побеседовали с горожанами.

"Если Россия нанесет удар по Киеву, Сергей Дмитрук больше всего боится, что он выживет после взрыва, но все равно умрет от голода, жажды или холода. Он собрал то, что называет "ядерным рюкзаком", наполненным достаточным количеством провианта и средств выживания, чтобы выдержать его в течение недели", – рассказывают в The Washington Post.

Также журналист издания пообщался еще с несколькими киевлянами. Каждый из них рассказал о принципах жизни в Киеве.

Как киевляне обустраивают укрытие

"Павел Гук обустраивает подвалы своего дома и рабочего места, а также арендовал дом в селе, планируя оборудовать его генератором, продовольствием и горючим.

Наталья Сулима боится только того, что ее разведут с 5-летним сыном Мишей, и она муштрует его, как важно идти за взрослыми в приют во время звука сирены. Она не выпустит его без его собственной версии ядерного рюкзака, школьного портфеля, снеков и его любимой книги: "Мальчик, живущий с драконами", – говорится в репортаже.

"Я не могу поверить, что мы должны это сделать. В 21 веке", – говорит женщина.

По информации издания, жители Киева в разной степени размышляют над некогда немыслимой возможностью того, что их город может стать мишенью ядерной бомбы. Заявления президента России Владимира Путина о том, что он готов использовать "все необходимые средства" для победы в Украине, и частые разговоры на российских телевизионных ток-шоу об использовании ядерного оружия дали основания для беспокойства.

Военные эксперты оценивают риск ядерного удара как небольшой, а представители Пентагона заявили, что не видят никаких доказательств того, что Россия готовится к этому.

"Возможно, угроза еще больше уменьшилась после того, как Путин заявил российским журналистам, что Россия не "с ума сошла" относительно ядерного оружия и осознает серьезные последствия его использования", – пишет издание и приводит высказывания диктатора относительно ядерного оружия.

"Эти средства у нас есть, они в более совершенном и современном виде, чем у любой другой ядерной страны, это очевидно. Но мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру", – сказал Путин, не исключив, что Россия будет использовать ядерное устройство

В то же время в Пентагоне предупредили, что Россия модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал.

Как отмечает The Washington Post, для многих жителей Киева – столицы страны, которую Россия собиралась завоевать, риски достаточны, чтобы оправдать, по крайней мере, некоторые планы на случай непредвиденных обстоятельств.

Как говорят сами герои репортажа, большинство украинцев не были убеждены, что Россия вторгнется, несмотря на частые предупреждения со стороны Соединенных Штатов, и были ошеломлены, когда началась война.

"Теперь все верят, что ядерной войны не будет. Но если Россия захочет это сделать, она это сделает. Так что нужно быть готовым", — сказал мужчина.

По информации издания, в Киеве уже есть сеть готовых к ядерному оружию хранилищ в виде системы метрополитена, построенной Советским Союзом во время холодной войны, включая глубочайшую в мире станцию "Арсенальная".

В Киевской области готовят еще 425 приютов для обслуживания загородных жителей с едой, водой и радиоаппаратурой. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

В то же время Кулеба признал, что в укрытиях не будет места для всех желающих, и они закроют свои двери за пять минут до любого ожидаемого взрыва, чтобы оградить тех, кто внутри, от радиационных осадков.

Как защитить себя от ядерной опасности

Для всех остальных украинское правительство дало подробные советы по шагам, которые необходимо сделать, чтобы выжить:

Если вы на улице, ни в коем случае не смотрите на взрыв, поскольку это может привести к слепоте. Лягте на землю лицом вниз, ногами в направлении взрыва. Закройте все открытые части тела; дождаться прохождения взрывной волны.

Обратите внимание, откуда дует ветер. Затем двигайтесь в направлении, перпендикулярном направлению ветра, чтобы найти какое-то внутреннее убежище, желательно внутреннюю комнату.

Перед входом в помещение снимите верхнюю одежду и положите в полиэтиленовый пакет.

Войдя внутрь, заклейте двери и любые окна клейкой лентой.

Возьмите с собой радио и настройтесь, чтобы получить совет, когда безопасно выйти, потому что мобильные сети вряд ли будут работать.

Добавим, что на 14 декабря, в энергосистеме Украины все еще сохраняется дефицит электроэнергии.

Также ранее военный эксперт Олег Жданов объяснял, что такого понятия как несанкционированный пуск практически не существует для ядерных боеприпасов. Чтобы применить ядерное оружие, нужно пройти несколько этапов.

А президент Владимир Зеленский считает, что Путин слишком боится смерти, чтобы идти на риск и решиться на применение ядерного оружия.

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