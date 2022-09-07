"Укргидрометцентр" сообщил о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киеве

В столице 8-9 сентября ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности.

Об этом передает КГГА со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Напоминаем, в городе строго-настрого запрещено посещать леса и лесопарковые зоны, а также заезжать туда на любом транспорте", — говорится в сообщении.

Часть лесных территорий была зоной боевых действий, и там до сих пор могут оставаться взрывоопасные предметы. Это создает угрозу жизни пожарных в случае пожара.

Кроме того, в Украине действует жесткий запрет курить сухостой, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Напомним, в Карпатах случайно нашли туриста из Киева, несколько дней пролежавшего в лесу почти без воды и еды.

Читайте также: